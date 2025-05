nella piazza dell acquedotto la grande festa per le famiglie

Ferrara è pronta a celebrare la Giornata Internazionale delle Famiglie. Nella città estense oggi sarà celebrata la ’ Festa delle Famiglie 2025 ’, iniziativa completamente gratuita promossa dall’assessorato alle Politiche per la Famiglia del Comune di Ferrara. Sarà oggi all’ombra dell’Acquedotto (piazza XXIV Maggio). La manifestazione, dal ricco programma pensato per coinvolgere trasversalmente le famiglie, durerà fino a domani. Ogni giornata le attività saranno dalle 16.30 alle 20. "In occasione della giornata internazionale delle famiglie – dice l’assessore comunale Cristina Coletti – abbiamo voluto rivolgere un pensiero concreto a tutti i nuclei del territorio. Le famiglie, per la nostra comunità, sono le colonne su cui si poggia l’intero tessuto sociale. Ogni famiglia è il luogo in cui si costruiscono relazioni, si apprendono valori e si assiste ad una crescita quotidiana. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

