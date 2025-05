Nella Biblioteca Malatestiana al via il Festival del Digitale

Nella storica Biblioteca Malatestiana di Cesena, sabato 17 maggio si inaugura il Festival del Digitale, un evento dedicato all'innovazione e alla cultura. Questa rassegna segna il decennale del progetto "Generazione Z", un'iniziativa romagnola che promuove l'educazione alla salute, coinvolgendo giovani e famiglie in un percorso di crescita e consapevolezza.

Prende il via a Cesena negli spazi della Biblioteca Malatestiana, il Festival del Digitale che si terrà nella giornata di sabato 17 maggio, dalle 9.30 alle 16.30. La rassegna nasce per celebrare i 10 anni del progetto di educazione alla salute ‘Generazione Z’ nato nella realtà romagnola da. 🔗Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Nella Biblioteca Malatestiana al via il Festival del Digitale

