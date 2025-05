Nel ristorante etnico cibo pericoloso per la salute dei clienti sequestrati 300 chili di alimenti

Un ristorante etnico di Monteverde è stato chiuso dopo il sequestro di 300 chili di cibo considerato pericoloso per la salute dei clienti. Gli agenti della polizia locale e il personale Asl hanno riscontrato gravi carenze igieniche, ponendo in serio rischio la sicurezza alimentare del locale e la salute dei consumatori.

