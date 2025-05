Nel mirino di pirati del web | Un imprenditore su tre vittima di cyber-attacchi

Non solo rapine e furti, ma anche le insidie della rete. Oltre un terzo degli imprenditori della Città metropolitana di Milano, e delle province di Monza-Brianza e Lodi (il 37%) è stato vittima di una frode o attacco informatico. Nel 63% dei casi nell’ambito dell’attività professionale e nel 37% dei casi nella vita privata. L’illecito più frequente (36%) è il furto di credenziali, dati o denaro per link email o sms cliccati per errore; il 22% degli imprenditori denuncia, invece, il blocco del sistema con richiesta di riscatto, il 19% un’intrusione con furto di credenziali. Il 12% ha indicato di essere stato vittima di phishing. L’allarme emerge da una ricerca di Confcommercio Milano, Monza Brianza e Lodi, realizzata in occasione della dodicesima edizione della giornata nazionale Confcommercio ’Legalità, ci piace!’, analizzando le risposte di 404 imprese del territorio. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

