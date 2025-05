Nel 2024 non speso il 30% delle risorse destinate ai minori con Pescara Solidale | la denuncia di Presutti Pd

Nel 2024, solo il 30% delle risorse destinate alle attività socio-educative per i minori tramite l'iniziativa Pescara Solidale è stato speso. Marco Presutti, consigliere comunale del PD, denuncia l'inadeguato utilizzo dei fondi, mentre si annuncia un nuovo avviso per l'erogazione dei voucher, con scadenza fissata al 27 maggio.

Nel 2024 il 30% dei fondi destinati alle attività socio-educative rivolte ai minori e promosse con l’iniziativa Pescara Solidale sono stati spesi. Ora he il nuovo avviso per l’erogazione dei voucher è uscito con scadenza il 27 maggio, il consigliere comunale del Pd marco Presutti che riferisce il. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Nel 2024 non speso il 30% delle risorse destinate ai minori con Pescara Solidale: la denuncia di Presutti (Pd)

