Nei verbali delle gemelle Cappa il rapporto con Chiara e il movente poi svanito di Stasi | Lei pudica lui guardava cose porno

Nei verbali delle gemelle Cappa emerge un complesso rapporto con Chiara e il misterioso movente di Stasi, svanito nel nulla. A Garlasco, la gemella Stefania, unica testimone, fornisce dichiarazioni cruciali per la parte civile, rivelando dettagli inquietanti che intrecciano relazioni e segreti in un delitto che ha scosso l'Italia.

Garlasco (Pavia) – Non è Paola, che ha spedito un sms a un amico per dire, forse, di “avere incastrato Stasi”, ma la gemella Stefania, l’unica a comparire, una sola volta, nella monumentale documentazione sul delitto di Garlasco. L’unica le cui dichiarazioni sono servite alla parte civile, ovvero ai genitori di Chiara Poggi, per indicare un sospetto nei confronti di Alberto Stasi. E proprio sul tema meno chiaro di tutto il procedimento: il movente. A occuparsi di Stefania è l a sentenza d’appello del 2010 che conferma l’assoluzione per Stasi. Il super testimone e gli sms delle gemelle Cappa, l’intreccio dei misteri a Garlasco. “Un martello da carpentiere l’arma del delitto” “La teste Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, aveva solo ricordato che sua cugina l’aveva informata che Stasi ‘guardava cose pornografiche’ senza esprimere alcun giudizio. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nei verbali delle gemelle Cappa il rapporto con Chiara e il movente (poi svanito) di Stasi: “Lei pudica, lui guardava cose porno”

