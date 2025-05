Negoziamo per la pace | Leone XIV offre un tavolo permanente in Vaticano

Il Vaticano, sotto la guida di Leone XIV, si propone come mediatori per la pace, aprendo un tavolo permanente nei sacri palazzi. Questa iniziativa mira a riunire i leader dei Paesi in conflitto, a partire da Russia e Ucraina, con l’obiettivo di promuovere dialogo e risolvere tensioni internazionali.

Il Vaticano si offre come mediatore e apre le porte dei sacri palazzi per far incontrare i leader politici dei Paesi in guerra, a cominciare da russi e ucraini, israeliani . «Negoziamo per la pace»: Leone XIV offre un tavolo permanente in Vaticano il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Negoziamo per la pace»: Leone XIV offre un tavolo permanente in Vaticano

Se ne parla anche su altri siti

'Negoziamo per la pace', Leone XIV offre il Vaticano

Riporta ansa.it: 'I popoli vogliono la pace e io, col cuore in mano, dico ai responsabili dei popoli: incontriamoci, dialoghiamo, negoziamo' (ANSA) ...

Leone XIV: “Impiegherò ogni sforzo per la pace. Negoziamo, la Santa Sede è a disposizione per far incontrare i nemici”

ilfattoquotidiano.it scrive: Quella di Prevost è una proposta molto concreta di mediazione, sua personale e del Vaticano, non solo in un dialogo aperto con le Chiese orientali, ma soprattutto con i leader politici dei Paesi in co ...

Papa Leone: «Per la pace dico ai responsabili: "negoziamo"». Primo incontro del Giubileo con le chiese orientali

msn.com scrive: Papa Leone XIV, nel suo primo incontro del Giubileo, invita le Chiese orientali a mantenere i propri riti, anche quando sono costretti, a causa di guerre ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Microsoft offre un anno di garanzia retroattiva sul controller Xbox Elite Series 2

Buone notizie per i recenti acquirenti del controller Xbox Elite Series 2! Microsoft ora offre un periodo di garanzia di un anno sul suo controller di fascia alta.