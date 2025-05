Negoziamo per la pace | Leone si offre come mediatore Zelensky | grazie noi pronti

In un contesto teso, il Leone offre il suo ruolo di mediatore per la pace, con Zelensky pronto ad accogliere l'iniziativa. La Santa Sede si dichiara disponibile a facilitare il dialogo, mentre Parolin avverte che un viaggio a Kiev in questo momento potrebbe essere prematuro. La speranza di costruire ponti resta viva, ma le sfide rimangono ardue.

“I nemici si guardino negli occhi, la Santa Sede è a disposizione”. Parolin: “Lui costruirà ponti, ma il viaggio a Kiev è prematuro” 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - “Negoziamo per la pace”: Leone si offre come mediatore. Zelensky: grazie, noi pronti

