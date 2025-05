Necessario puntare sul mix energetico Intervista a Luca Squeri

L'energia è un tema cruciale nel dibattito politico attuale, specialmente in relazione alla necessità di sviluppare un mix energetico sostenibile ed efficace. Abbiamo intervistato l'Onorevole Luca Squeri, che ci condividerà la posizione del suo partito e del centrodestra su questo argomento vitale per il futuro energetico del nostro Paese.

Onorevole Luca Squeri, lei si occupa di energia, uno dei settori che è diventato di sempre maggiore attualità, anche nel dibattito politico, soprattutto sul fronte della necessità di procedere con un mix energetico. Qual è la posizione del suo partito e in generale quella del centrodestra su un tema spesso oggetto degli attacchi di un . “Necessario puntare sul mix energetico”. Intervista a Luca Squeri L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - “Necessario puntare sul mix energetico”. Intervista a Luca Squeri

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19, Sanit? in Campania allo sbando : De Luca ? responsabile, non ha fatto nulla!

" Per quattro ore un paziente ammalato grave di Covid? rimasto in attesa al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vallo della Lucania, trattato in maniera disumana per mancanza di posti letto negli ospedali di Vallo, Agropoli ed Eboli.