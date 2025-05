Né Putin né Zelensky vanno a Istanbul

Né Putin né Zelensky parteciperanno ai negoziati di Istanbul, lasciando il compito di guidare la delegazione russa all'ex ministro Medinsky. L'assenza di figure chiave come Putin e Lavrov segna un significativo sviluppo nei colloqui, mentre Zelensky si era dichiarato disponibile a partecipare all'incontro. Le dinamiche del conflitto restano complesse e in evoluzione.

7.15 Sarà Medinsky, ex ministro della Cultura e attuale consigliere del presidente Putin, a guidare la delegazione russa ai negoziati diretti a Istanbul. Sarà assente non solo lo stesso Putin ma anche il ministro degli Esteri Lavrov. Il presidente ucraino Zelensky si era detto pronto ad andare ad Istanbul se si fosse recato anche Putin.Ma a questo punto andranno i ministri ucraini degli Esteri e della Difesa, Sybiha e Umerov. Non sarà presente Trump, che aveva ventilato l'intenzione di esserci. Inviati della Casa Bianca Witkoff e Kellogg. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

