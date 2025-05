NBA Playoff 2025 i Celtics accorciano sul 3-2 con i Knicks ad Est Minnesota vince la serie ad Ovest contro Golden State

Proseguono senza sosta i playoff 2025 della NBA, con le gare-5 andate in scena nella notte per le semifinali di Eastern e Western Conference ovvero New York Knicks-Boston Celtics e Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: facciamo quindi un breve recap di quanto accaduto oltreoceano. I Boston Celtics rialzano la testa in gara-5 vincendo in casa contro i New York Knicks per 127-102 ed accorciando nella serie sul 3-2. Gli ospiti si trovano avanti di due sole lunghezze alla prima sirena (30-32), con i Celtics che riescono ad impattare nel punteggio prima dell’intervallo lungo (59-59). Nella ripresa i detentori del titolo – orfani di Jayson Tatum infortunatosi gravemente al tendine d’Achille in gara-4 giĂ operato ma ora atteso da un lungo stop – aumentano i giri del proprio motore e piazzano un parziale di 32-17 che gli consente di volare a +15 dopo 36’ di gioco (91-76). 🔗Leggi su Oasport.it

