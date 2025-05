Il Bayesian era vulnerabile a raffiche di vento estreme, “specialmente con la chiglia retrattile sollevata ”. Ma queste vulnerabilità “ non erano indicate nel manuale di stabilità a bordo” e quindi “non erano note né all’equipaggio, né al proprietario”. Ci sono delle prime conclusioni sull’incidente dello Yacht inglese affondato al largo di Porticello lo scorso 19 agosto. Si tratta di conclusioni “intermedie”, in attesa dell’i ndagini italiana, pubblicate dalla Marine Accident Investigation Branch (Maib) del Regno Unito, un’organizzazione governativa che indaga gli incidenti marittimi inglesi. Nell’incidente, avvenuto nella piccola baia ad est di Palermo, hanno perso la vita lo chef di bordo e sei ospiti, tra cui il magnete britannico Mike Lynch e la figlia Hannah, di 19 anni. Lo yacht, lungo 56 metri e battente bandiera britannica, costruito dal cantiere Perini Navi Viareggio nel 2008, era salpato da Milazzo il 14 agosto per una crociera intorno alle Isole Eolie. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Naufragio del Bayesian, il report britannico: lo yacht aveva “una significativa vulnerabilità strutturale”