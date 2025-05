Bruxelles, 15 mag. (askanews) – “Noi dobbiamo assicurarci si spendere abbastanza soldi per rendere la Nato sicura”. Lo ha affermato il segretario generale della Nato Mark Rutte da Antalya. “Il dibattito sarà sullo spendere di più. La buona notizia è che suppongo che prima dell’Aia vedremo molti paesi raggiungere il 2%, ma ci sono ancora otto paesi che non hanno raggiunto il 2%. Ora sembra che faremo molta strada nel portare l’intera Alleanza al 2%. Ciò creerà, per così dire, la piattaforma di lancio per il vertice, ma poi ovviamente dovremo fare molto, molto di più”. L'articolo Nato, Rutte: prima dell’Aia vedremo molti paesi raggiungere il 2% proviene da Ildenaro.it. 🔗Leggi su Ildenaro.it