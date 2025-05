Nati sotto il segno del Sakura al Teatro Instabile una storia d’amore tra sogno e realtà

Domenica 18 maggio alle ore 21, il Teatro Instabile di Genova presenta "Nati sotto il segno del Sakura", una storia d'amore incastonata tra sogno e realtà. Un affascinante viaggio onirico tra le vie della città, in cui il profumo dei ciliegi in fiore e l'eleganza dei kimono evocano atmosfere uniche e indimenticabili.

Domenica 18 maggio alle ore 21 il Teatro Instabile di Genova ospiterà lo spettacolo "Nati sotto il segno del Sakura", un viaggio onirico tra le vie della città e l'incanto dei ciliegi in fiore. Immagina di passeggiare tra le strade di Genova, avvolto dall'atmosfera delicata di kimono e hanami.

