Nathaly Caldonazzo e la sua battaglia contro l' anoressia

Nathaly Caldonazzo condivide la sua toccante battaglia contro l'anoressia, un viaggio di sofferenza e speranza che coinvolge profondamente il legame con sua figlia. La sua testimonianza, pubblicata su Donne Magazine, offre una riflessione sincera e profonda su un tema delicato, mettendo in luce la resilienza e la forza d'animo necessarie per affrontare questa difficile sfida.

Un racconto toccante di sofferenza e speranza tra madre e figlia. La lotta contro l’anoressia: la testimonianza di Nathaly Caldonazzo su Donne Magazine. 🔗Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Nathaly Caldonazzo e la sua battaglia contro l'anoressia

