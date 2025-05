Nascondeva droga e soldi nelle mutande pusher 21enne arrestato dai carabinieri

Un pusher di 21 anni, originario di Aci Sant’Antonio, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di piazza Verga. Durante un controllo in via Bronte, i militari hanno scoperto che il giovane nascondeva droga e contante nelle mutande mentre cedeva sostanze stupefacenti a un acquirente. L'operazione mette in luce l'intensa lotta contro il traffico di droga nella zona.

I carabinieri della stazione di piazza Verga hanno arrestato un giovane di 21 anni, di Aci Sant'Antonio, per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della pattuglia, transitando in via Bronte, hanno visto il giovane alla guida di una piccola utilitaria mentre veniva cedeva, a un.

