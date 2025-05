Nasce Urania News il canale all news di Urania Tv | ecco dove vederlo

Nasce Urania News, il nuovo canale all news di Urania TV, lanciato il 14 maggio 2025. Disponibile al canale 260 del digitale terrestre, offre un formato FAST (Free Add-supported Streaming TV Service) per rimanere sempre aggiornati. Scopri dove seguire il palinsesto completo della nuova piattaforma e non perdere le ultime notizie!

Roma, 15 maggio 2025 – Urania Tv, disponibile al canale 260 del digitale terrestre, ha lanciato nella giornata di mercoledì 14 maggio Urania News, il nuovo canale all news formato FAST (acronimo di Free Add-supported Streaming TV Service). Sarà possibile vedere il palinsesto della nuova piattaforma su Samsung TV Plus Italia, un servizio disponibile e preinstallato sulle Smart TV dove Samsung rappresenta uno dei leader del mercato mondiale, e sui dispositivi Samsung Galaxy, sia smartphone che tablet. In questo modo, Urania diventa uno dei primi editori italiani a rendere attivo un FAST channel all news e agevola il passaggio ad una nuova fase in cui l’informazione mira ad essere sempre più gratuita in streaming e on demand. Urania News. Il canale in questione si va ad aggiungere ai dieci canali di notizie presenti sulla piattaforma Samsung Tv Plus, disponibili in lingua italiana, inglese e francese, tra i quali figurano Euronews, CNN Headlines, CNBC, NBC News NOW, France 24 Fast, TV5 Monde, Bloomberg Tv+, La7 e Corriere. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nasce Urania News, il canale all news di Urania Tv: ecco dove vederlo

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nasce Urania News, il canale all news di Urania Tv: ecco dove vederlo

msn.com scrive: Si tratta di un canale formato FAST, che consiste in 'Free Add-supported Streaming Tv Service', lanciato nella giornata di mercoledì 14 maggio ...

Urania lancia il canale all news in streaming gratuito. Debutto su Samsung TV Plus

Lo riporta msn.com: Urania TV ha annunciato il lancio di Urania News, canale all news in formato FAST disponibile dal 14 maggio, su Samsung TV Plus.

Urania News su Samsung Tv Plus: un nuovo canale all news gratuito e multicanale

Secondo adnkronos.com: Urania Tv amplia la propria presenza multimediale con il lancio di Urania News, il nuovo canale televisivo all news disponibile gratuitamente in formato Fast (Free Ad-supported Streaming Tv) su Samsun ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Trading NFP News - etoro non agricola strategia di trading del libro paga non agricola implementata

Il Non-Farm Payroll etoro o NFP è uno dei principali indicatori della crescita economica. Il rapporto del PFN contiene le statistiche sull'occupazione non agricola negli Stati Uniti per il mese precedente.