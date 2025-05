Nasce un nuovo Centro medico d' eccellenza | sarà intitolato a Papa Francesco

Nasce a Ceglie Messapica un centro medico d'eccellenza intitolato a Papa Francesco. La cooperativa San Bernardo invita tutti all'inaugurazione di "Igea Ceglie" sabato 17 maggio alle 19, in via Calabria 47. Questo nuovo spazio rappresenta un importante passo verso la salute e il benessere della comunità, offrendo servizi sanitari di alta qualità.

CEGLIE MESSAPICA - La cooperativa San Bernardo annuncia l'inaugurazione del nuovo Centro medico d'eccellenza "Igea Ceglie", sabato 17 maggio, alle ore 19, a Ceglie Messapica, via Calabria n° 47, intitolato alla memoria di Papa Francesco. Questo nuovo. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Nasce un nuovo Centro medico d'eccellenza: sarà intitolato a Papa Francesco

Ne parlano su altre fonti

Inaugurazione del Centro Medico d’Eccellenza “IGEA Ceglie” in memoria di Papa Francesco

Si legge su brindisilibera.it: ? Leggi articolo ? Stop ??||?|?||||???????| Browser not supported Your browser does not support the automatic article reading feature. We recommend using Chrome, Edge or Firefox for this functionality ...

Idi: nasce un nuovo centro per la dermatologia di precisione e personalizzata

Lo riporta ilsole24ore.com: Approccio multidisciplinare e pratica clinica rigenerativa e immunologica nella struttura che avrà una rilevanza nazionale ...

Nasce a Torino il Centro di simulazione medica avanzata per la didattica universitaria

Lo riporta quotidianosanita.it: 17 GIU - Inaugurato stamani, a Torino, il primo Centro di Simulazione Medica Avanzata ... stessa sala agli studenti ed ai tutori. “Il nuovo centro, sostenuto dalla Città della Salute, dall ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nuovo DPCM 2 Novembre : cosa succede a parrucchieri e centri estetici

Il presidente del Consiglio ha spiegato che questa volta, visto che l'Italia ha una struttura articolata che consente un monitoraggio costante della situazione, non ci sar? un blocco generalizzato.