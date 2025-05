ROMA – Giovedì 22 maggio, alle 10.30 presso la Questura di Roma (via San Vitale 15, aula Augusto Cocola), si terrà la presentazione del progetto “Anche tu puoi essere felice. Monologhi, Musica & Talk”, ideato da Catia Acquesta (foto), presidente dell’Associazione per la tutela delle vittime “Alleati con Te”. Saranno presenti il Questore di Roma Roberto Massucci, la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, il Vescovo e Presidente della Pontificia Accademia di Teologia e Rettore della Chiesa degli Artisti, Antonio Staglianò, e la vittima scampata alla morte dopo 8 coltellate, Antonietta Proietti. Da vittima, rinata attraverso il perdono, Catia Acquesta, giornalista, scrittrice e autrice, ha realizzato un format esclusivo e si mette in gioco, portando un messaggio forte e sentito per tutte le vittime di violenza. 🔗Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Nasce il progetto “Anche tu puoi essere felice. Monologhi, Musica & Talk”