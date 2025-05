Nasce il ' Comitato Sparanise 5 SI' per promuovere i referendum di giugno

Nasce il Comitato Sparanise 5 Si, un'iniziativa spontanea di cittadini e cittadine per promuovere e informare sull'importanza del voto referendario di giugno. Il comitato si propone di affrontare temi cruciali come il lavoro e la cittadinanza, sensibilizzando la comunità sull'importanza di esprimere la propria voce in questa occasione determinante.

Da pochi giorni a Sparanise è nato un Comitato spontaneo di cittadini e cittadine per informare sull’importanza del voto referendario del prossimo mese di giugno. L’iniziativa nasce dall’esigenza di schierarsi su temi importanti come il lavoro e la cittadinanza ma, soprattutto, per sensibilizzare. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Nasce il 'Comitato Sparanise 5 SI' per promuovere i referendum di giugno

Potrebbe interessarti su Zazoom

Trump - in Italia nasce il comitato di sostegno: Pappalardo in campo

A tutti coloro che aderiranno saranno dati in omaggio testo e video delle due composizioni in onore di Trump: 'New Song' e 'Trump Liberator'.