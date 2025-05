Arezzo, 15 maggio 2025 – Nasce alla periferia di Arezzo il primo Museo delle Arti Umide, raccolta en plein air di opere realizzate con i materiali trasportati e depositati dall’acqua: rami, tronchi, pietre e altri “regali del fiume” si trasformeranno in sculture, installazioni, animali e oggetti, frutto della fantasia e dell’abilità di adulti e bambini. L’inaugurazione è fissata per domenica 18 maggio alle ore 16.30, lungo il torrente Chiassa in località Chiassa. L’iniziativa, sostenuta dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno nell’ambito della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione 2025 (promossa da ANBI con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e di UNARGA), punta a valorizzare i corsi d’acqua come spazi di creatività, partecipazione e cittadinanza attiva. Il Museo delle Arti Umide rappresenta una novità assoluta per il territorio, ma si inserisce nel solco delle iniziative originali che negli anni hanno reso protagonista il torrente Chiassa: basti pensare al “villaggio dei bambini sul fiume”, che per una domenica ha saputo trasformare le sue sponde in luoghi di gioco, incontro, studio e meraviglia. 🔗Leggi su Lanazione.it

