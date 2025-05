Tarantini Time Quotidiano Si è recentemente costituita a Taranto la “Aruic Band”, gruppo musicale formato da elementi dell’area jonica, che prende il nome dal suo leader, il violinista Aruic (nome d’arte del noto violinista tarantino Angelo Ciura). La Band è formata da cinque elementi: Aruic al violino; Gianpiero Tripaldi alla Batteria; Massimo Bozza al basso; Ezio Scarciglia alle chitarre; Giuseppe Leo alle tastiere; tutti musicisti di comprovata esperienza e di ottimo livello tecnico-strumentale. La band è di estrazione musicale PopRock, ma anche FolkCeltico, non trascurando rivisitazioni di brani Classici e Colonne Sonore. La particolarità di questa band è che pone al centro della stessa il violino elettrico o acustico, in funzione del tipo di repertorio da eseguire. Il repertorio è trasversale, abbraccia una moltitudine di generi musicali che hanno in comune l’estrema gradevolezza all’ascolto. 🔗Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Nasce a Taranto la Aruic Band