Narwal Freo Z10 Ultra il robot che grazie all' AI pulisce meglio e impara col tempo

Scopri il Narwal Freo Z10 Ultra, il robot aspirapolvere dotato di intelligenza artificiale. Capace di pulire in modo efficace solidi e liquidi, impara e si adatta nel tempo per offrire prestazioni superiori. Grazie al suo chip avanzato, supera ostacoli con reattività e raggiunge aree difficili, garantendo una pulizia impeccabile anche in angoli e bordi.

Pulizia dinamica di solidi e liquidi gestita dal chip, ma anche una reattività migliorata in caso d'ostacoli e una maggiore precisione con bordi e angoli 🔗Leggi su Wired.it © Wired.it - Narwal Freo Z10 Ultra, il robot che grazie all'AI pulisce meglio e impara col tempo

Le notizie più recenti da fonti esterne

