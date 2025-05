Narni il circolo La Valletta riparte dal padel con Momentum Sport e Cristian Calneggia

Il circolo La Valletta di Narni riparte con entusiasmo nel mondo del padel, grazie alla gestione di Momentum Sport e all'illustre Cristian Calneggia, ex numero 17 del ranking mondiale. A partire da lunedì, gli storici impianti sportivi vivranno una nuova vita, promuovendo sport e passione per il padel in un ambiente dinamico e coinvolgente.

A partire da lunedì, gli storici impianti sportivi del circolo de La Valletta a Narni entreranno in una nuova fase di vita grazie alla gestione di Momentum Sport, che porta con sé un nome di assoluto prestigio internazionale: Cristian Calneggia, ex numero 17 del mondo nel ranking padel.

Il Circolo La Valletta riparte dal padel: Momentum Sport e Cristian Calneggia alla guida del rilancio

