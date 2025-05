Napoli un pilastro di Conte verso l’addio | fissato il prezzo

Il Napoli, in piena lotta per lo scudetto, si trova ora a fronteggiare un'importante questione di mercato. Un pilastro della squadra potrebbe dirsi addio, mentre le voci su Antonio Conte si intensificano. Con il campionato ancora in corso, le speculazioni sul futuro dei partenopei si moltiplicano, alimentando preoccupazioni per la prossima stagione.

Il Napoli continua la sua corsa per lo scudetto, ma in estate un pilastro della squadra partenopea potrebbe cambiare aria. E anche nell’ottica di una conferma di Antonio Conte può essere un guaio. Il campionato non è ancora finito, ma attorno al Napoli non si fa che parlare dei prossimi possibili addii della formazione campana. L’ultima novità tira in ballo uno dei giocatori di punta degli azzurri nel corso di questa stagione, che potrebbe diventare l’ennesima cessione importante di De Laurentiis. Dopo Kvarastkhelia il gennaio passato, e il quasi certo addio di Osimhen in estate, un altro protagonista dei partenopei ha suscitato interesse all’estero. Napoli, un pilastro di Conte verso l’addio: fissato il prezzo. (LaPresse) TvPlay.it Vero è che il Napoli non ha particolarmente bisogno di fare cassa, soprattutto se cederà Osimhen alle cifre che ci si attende. 🔗Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Napoli, un pilastro di Conte verso l’addio: fissato il prezzo

Se ne parla anche su altri siti

Napoli lanciato verso lo Scudetto, Conte però dovrà vincerlo senza Buongiorno

Come scrive tuttomercatoweb.com: Dal fine settimana è emerso il primato solitario in classifica del Napoli ... per il tecnico Antonio Conte in questa sua rincorsa Scudetto, il nuovo infortunio del pilastro della difesa ...

Conte verso Napoli-Genoa: «I tifosi mi chiedono di vincere, non del mio futuro. Tutto il resto è noia»

Segnala msn.com: Il futuro può attendere. Antonio Conte evita qualsiasi commento sulla prossima stagione: «I tifosi mi chiedono di vincere, non di cosa farò. Se resto? Tutto il resto ...

Conte, col Napoli verso un traguardo importante

Lo riporta ilnapolionline.com: Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, nella sua carriera ha vinto tanto sia come allenatore che come giocatore. Il Corriere dello Sport scri ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli, uccisa a pugni e con un cacciavite: fermato il figlio

Un brutale attentato in provincia di Napoli dove una donna è stata picchiata e pugnalata con un cacciavite.