Napoli su David | offerta da 6 milioni ma c’è concorrenza

Il Napoli punta tutto su Jonathan David, presentando un'offerta annuale da 6 milioni per assicurarsi le sue prestazioni. Tuttavia, la corsa per il talentuoso attaccante si fa intensa, con altri club pronti a inserirsi nella trattativa, rendendo la situazione sempre più competitiva. Il futuro di David si preannuncia ricco di sorprese.

Napoli all'assalto di Jonathan David: offerta da 6 milioni a stagione, ma c'è concorrenza Jonathan David ha annunciato ieri che lascerà il Lille al termine.

forzazzurri.net scrive: ForzAzzurri.net - Napoli all'assalto di Jonathan David: offerta da 6 milioni a stagione, ma c'è concorrenza Jonathan David ha annunciato ieri che lascerà il Lille al ...

David al Napoli, agenti in città. Mega offerta d'ingaggio del club azzurro

Come scrive msn.com: Il Napoli si sta muovendo con decisione sul mercato per rinforzare la squadra azzurra in vista della prossima stagione, uno dei nomi più caldi è quello di Jonathan David, attaccante canadese che a giu ...

Jonathan David, il Napoli fa sul serio: incontro, offerta e un addio annunciato al Lille

Secondo napolipiu.com: Un’offerta concreta, un summit con gli agenti e una strategia definita: il Napoli fa sul serio per Jonathan David. Come riportato da Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, sabato scorso i rappre ...

