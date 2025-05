Napoli Spinazzola svela un retroscena sul suo arrivo | la confessione – VIDEO

Leonardo Spinazzola ha svelato un interessante retroscena sul suo trasferimento al Napoli in un'intervista esclusiva ai canali ufficiali del club. Mentre gli azzurri si preparano ad affrontare il Parma dopo il deludente pareggio contro il Genoa, la squadra ha un obiettivo chiaro: vincere per continuare a lottare per lo scudetto.

Il laterale azzurro, esattamente nel corso del format della SSC Napoli 'Drive&Talk', ha infatti parlato così: Sulla routine quotidiana – : "Mi sveglio alle sette, io e mia moglie prepariamo i bambini per farli andare a scuola e poi li accompagno.

