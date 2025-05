Napoli Simeone e Ngonge in partenza

Con la conclusione del campionato di Serie A alle porte, il Napoli è concentrato sulle ultime due partite, decisive per la corsa allo scudetto. Mentre l'entusiasmo cresce, si preparano anche i movimenti di mercato: in partenza ci sono Simeone e Ngonge, con la società che guarda già al futuro.

Manca ormai pochissimo alla fine del campionato di serie A. Il Napoli è concentrato sulle ultime due partite che possono valere lo scudetto, un traguardo davvero impensabile fino a pochi mesi fa. Con la fine del campionato, si avvicina ovviamente il calciomercato, dove la società azzurra penserà anche a fare cassa attraverso le cessioni. I . L'articolo Napoli, Simeone e Ngonge in partenza 🔗Leggi su Dailynews24.it

Ngonge in uscita dal Napoli, anche Simeone in partenza

Segnala forzazzurri.net: ForzAzzurri.net - Il Napoli al lavoro sul mercato per la prossima stagione. Il Napoli in piena lotta per lo scudetto, è già al lavoro per la prossima stagione densa di ...

Ngonge verso l'addio: il Napoli fissa il prezzo. Anche Simeone in partenza

Si legge su msn.com: Il Napoli è concentrato sull'attuale campionato di Serie A, mancano due giornate al termine. La squadra azzurra deve necessariamente vincere entrambe le partite per laurearsi Campione d'Italia, sarebb ...

TMW - Napoli, non solo Osimhen: il tesoretto crescerà con le cessioni di Simeone e Ngonge

Riporta napolimagazine.com: TMW propone un focus sul mercato del Napoli: "I soldi arriveranno dalla cessione di Victor Osimhen sul quale è fortissimo il pressing della Juventus e pure la corte saudita. Altre uscite, da Giovanni ...

