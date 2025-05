L'America's Cup, il più antico trofeo sportivo del mondo, sbarca per la prima volta in Italia. Il Governo italiano, in collaborazione con il Team New Zealand e il Royal New Zealand Yacht Squadron, hanno infatti annunciato che sarà Napoli la "Città Ospitante per la 38a edizione della Louis Vuitton America's Cup che si terrà nella primavera e nell'estate del 2027". "Sono orgogliosa di annunciare che l'America's Cup si disputerà , per la prima volta nella storia, in Italia. Sarà Napoli la città che ospiterà nel 2027 la trentottesima edizione del torneo velico più famoso e prestigioso al mondo, un evento globale che coinvolge milioni di appassionati e rappresenta una sintesi unica tra tradizione, innovazione tecnologica, eccellenza ingegneristica e spirito competitivo", ha dichiarato la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. 🔗Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Napoli si aggiudica l'America's Cup. Meloni fa festa: "Orgogliosa, un grande risultato"