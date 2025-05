Napoli Piazza De Nicola | cedeva cocaina arrestato 21enne

Napoli. Gli agenti hanno sorpreso il 21enne mentre cedeva lo stupefacente. Alla vista della polizia si è dato ad una inutile fuga. Nella del 13 maggio, la Polizia di Stato ha arrestato un 21enne tunisino con precedenti di polizia, anche specifici, e irregolare sul territorio nazionale per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. A diffondere la notizia una comunicazione dela Questura di Napoli. In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, in via Santa Caterina a Formello, hanno notato uno scooter con a bordo un uomo. Dopo dopo aver ceduto qualcosa ad una persona in cambio di denaro, alla vista dei poliziotti, si è dato alla fuga in direzione via Carbonara. Gli agenti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, dopo un breve inseguimento lo hanno raggiunto in piazza Enrico De Nicola. 🔗Leggi su Puntomagazine.it