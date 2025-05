Napoli occasione Rodrygo dal Real Madrid? L’attaccante è in uscita dal club spagnolo

Napoli è alla ricerca di un attaccante di peso dopo i tentativi falliti per Garnacho e Adeyemi. Con Rodrygo del Real Madrid in uscita, il club partenopeo potrebbe scatenare un investimento significativo per assicurarsi un talento in grado di sostituire Kvaratskhelia. Le ultime ore sono piene di rumors e possibili trattative.

Dopo aver fallito il tentativo di portare a Napoli un grande calciatore quale Garnacho o Adeyemi durante il mercato invernale, il club partenopeo è pronto ad investire una cifra importante per comprare un nuovo attaccante che possa davvero sostituire Kvara. Molti sono i nomi e nelle ultime ore ci sarebbe anche un calciatore del Real . L'articolo Napoli, occasione Rodrygo dal Real Madrid? L’attaccante è in uscita dal club spagnolo 🔗Leggi su Dailynews24.it

