Napoli Krol | Dopo il disastro dello scorso anno si è fatto un lavoro eccezionale | ora senza paura e vinciamo!

Ruud Krol, leggenda del Napoli, esprime ottimismo dopo un duro lavoro di rifondazione della squadra. Intervenuto a Stile TV, analizza la prossima sfida contro il Parma, avvertendo della loro pericolosità contro le grandi, ma ribadendo la fiducia nel potenziale del Napoli. Senza paura, è tempo di vincere.

