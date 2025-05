Tempo di lettura: 2 minuti I residenti sono esaperati, per fermare i topi hanno escogitato trappole artigianali: cartoni e colla. Succede a Soccavo, nel complesso dei cosiddetti 140 alloggi di viale Traiano. Sono due parchi, dove insistono dei giardini abbandonati. Qui parlano di un’invasione di ratti. Gli abitanti denunciano di trovarseli per le scale, e perfino negli appartamenti. “ Una situazione di grave degrado e rischio sanitario” dice Giovanna Lo Giudice, consigliera della Municipalità 9. Ha appena lanciato l’ennesimo appello, scrivendo alla Napoli Servizi, competente per queste case popolari. L’allarme topi è stato segnalato anche al sindaco Manfredi, all’assessore Santagada e all’Asl Napoli 1. “ Da tempo – scrive la consigliera -, questi spazi verdi sono lasciati all’incuria, diventando luoghi ideali per la proliferazione di roditori, portando conseguenze pericolose per la salute pubblica e il benessere dei cittadini che spesso se li son trovati nei vani scala e negli androni dei palazzi”. 🔗Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, invasione topi nei ‘140 alloggi’ di Soccavo: residenti esasperati, trappole di colla e cartone