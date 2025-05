Gli azzurri avrebbero già in mente il nome dell’eventuale sostituto del tecnico salentino in caso di addio a fine stagione: arriva l’indiscrezione Sono giorni caldissimi in casa Napoli, con la squadra ancora in piena lotta per lo scudetto. Il quarto titolo della storia azzurra dista ancora due partite, con 1 solo punto di vantaggio sull’Inter che insegue. Se i partenopei dovessero vincere entrambe le sfide con Parma e Cagliari si laureerebbero campioni d’Italia. Altri eventuali passi falsi, invece, potrebbero compromettere irrimediabilmente la corsa per il trofeo. Allo stesso tempo, anche l’Inter non dovrà sbagliare nulla se vorrà continuare a sperare in un controsorpasso in extremis. Conte, già si pensa al sostituto: chi potrebbe allenare il Napoli. La #Juventus farà il possibile per riportare Antonio #Conte a Torino. 🔗Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, già scelto l’eventuale sostituto di Conte? “Occhio a questo nome”