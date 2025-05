Napoli che tegola | Conte rischia di perdere un altro difensore

Un nuovo colpo di scena per il Napoli: la situazione in difesa si complica ulteriormente, con Conte che rischia di perdere un altro fondamentale giocatore. Le speranze di stabilità sembrano vacillare, e il tecnico osserva preoccupato, mentre le incertezze potrebbero stravolgere i piani della squadra. La tensione cresce in vista delle prossime sfide.

Quando sembra tutto definito, basta un dettaglio per mandare all’aria ogni equilibrio. La difesa scricchiola e Conte osserva in silenzio, con un pensiero fisso. I piani del Napoli potrebbero cambiare all’improvviso Napoli, che tegola: Conte rischia di perdere un altro difensore (AnsaFoto) – serieanews.com La testa è tutta a Parma, com’è giusto che sia. Domenica c’è da blindare una stagione che si è riaperta troppo tardi, ma che ora ha il destino ancora nelle mani del Napoli. Vincere in Emilia significherebbe tenere l’Inter a distanza, guadagnarsi un match point credibile per l’ultima giornata e non dover sperare nei miracoli. Però, come spesso accade quando il campionato arriva alle ultime curve, mentre si lotta sul campo iniziano a comparire le prime ombre di mercato. E questa volta il problema non è solo tecnico. 🔗Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Napoli, che tegola: Conte rischia di perdere un altro difensore

