Napoli che intreccio per la porta | Caprile pedina di scambio? Chi è l’obiettivo

Napoli si appresta a vivere un affascinante intreccio di mercato per la propria porta. Con Caprile come pedina di scambio, gli azzurri mirano a un obiettivo cruciale per l'estate. Mentre il campionato si avvicina al termine e lo scudetto è in gioco, tutte le attenzioni sono rivolte al futuro tra strategie e opportunità.

Gli azzurri potrebbero diventare protagonisti di un super intreccio di mercato che riguarderebbe la propria porta: chi è il vero obiettivo per l'estate Mancano ancora due giornate delicatissime alla fine del campionato, con uno scudetto ancora tutto da giocare e un solo punto di vantaggio sull'Inter. Nonostante la priorità assoluta, oggi, sia quella di chiudere al meglio questa stagione, il Napoli ha già iniziato a mettere le basi per il prossimo anno. I top club fanno così, dato che la programmazione è fondamentale se si vuole rimanere ad altissimi livelli. Saranno diversi i nomi attenzionati dai partenopei una volta chiusa la stagione. C'è chi resterà e chi andrà via. Qualcun altro, invece, tornerà, come potrebbe succedere a Elia Caprile. Sul suo nome resta un grosso punto interrogativo, legato alle modalità della sua cessione.

