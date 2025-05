Napoli celebra il mito | apre il D10s Museum dedicato a Maradona

Napoli celebra il suo mito eterno con l'inaugurazione del "D10s Museum" dedicato a Diego Armando Maradona. Il museo aprirà al pubblico il 17 maggio presso il Palazzo della Nunziatura, in occasione del Maggio dei Monumenti. Un tributo emozionante alla leggenda calcistica che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della città partenopea.

Comunicato Stampa Inaugurazione il 17 maggio al Palazzo della Nunziatura per il Maggio dei Monumenti Napoli si prepara a riabbracciare il suo mito eterno, Diego Armando Maradona, grazie al "D10s museum", iniziativa organizzata e promossa da Piazza Italia: sabato 17

