Napoli all-in su David | pronta la proposta monstre

Il Napoli punta decisamente su Jonathan David, preparando una proposta monstre per assicurarsi l'attaccante canadese. Dopo una sessione di mercato invernale poco soddisfacente, Giovanni Manna si prepara a riscattarsi, scommettendo su un talento come quello di David, in grado di rinforzare ulteriormente la squadra e spingerla verso nuovi traguardi.

Il Napoli è pronto ad andare all’assalto di Jonathan David: all-in sull’attaccante canadese, pronta una super proposta Giovanni Manna, lo scorso mese di febbraio, si assunse tutte le responsabilità di una sessione invernale di mercato a dir poco deludente. Kvaratskhelia – il calciatore più talentuoso del Napoli – ceduto al PSG e rimpiazzato con Okafor, riserva del Milan. E, come se non bastasse, nemmeno il difensore è stato poi acquistato, con Rafa Marin ad un passo dal Villarreal e trattenuto a Napoli per esigenza. Ora il ds deve per forza di cose riscattarsi e sta già lavorando in vista dell’estate. Contatti, incontri, trattative, (quasi) tutto a fari spenti, perché il dirigente sa che deve farsi perdonare ed al contempo costruire una squadra all’altezza in vista della prossima stagione, quando il Napoli dovrà affrontare sia il campionato che la Champions League. 🔗Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Napoli, all-in su David: pronta la proposta monstre

Se ne parla anche su altri siti

Calciomercato, il Napoli aspetta una risposta da De Bruyne. E’ derby con l’Inter per David

Come scrive repubblica.it: Proprio la società americana è pronta al rilancio per ... Non solo de Bruyne. Il Napoli ha presentato un’offerta ufficiale per Jonathan David del Lille. Il 25enne centravanti canadese ...

Il Napoli cerca giocatori senza cartellino, per David trattativa a oltranza. De Bruyne: ok a giugno

Si legge su napoli.repubblica.it: È il caso di Kevin De Bruyne e Jonathan David, che sono diventati in questo momento i due principali obiettivi del mercato del Napoli. Entrambe le trattative sono infatti in piena evoluzione e ...

Napoli, proposta a David!

Da tuttomercato24.com: Il Napoli ha fatto una proposta importante a Jonathan David, che lascerà a fine mese il Lille a parametro 0. Dettagli ancora da definire, ma trattativa molto concreta.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli, tre arresti per la rapina all'orologio del calciatore David Neres

Il 1° settembre 2024, David Neres, calciatore del Napoli, è stato vittima di una rapina mentre rientrava in hotel dopo la partita allo stadio Maradona.