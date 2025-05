Il Napoli progetta le prossime operazioni in entrata. Un colpo a lungo sognato, però, non si concretizzerà: è sfida tra Juve e Premier. E’ pronto a rivestire un ruolo di primo piano il Napoli, durante la sessione estiva del mercato. Il club, in vista del ritorno in Champions League, provvederà infatti a rimpolpare la rosa ed aumentare le opzioni di scelta in ogni reparto attingendo dal ricco budget a disposizione. In cassa, ad esempio, ci sono ancora i 70 milioni incamerati a gennaio attraverso la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG a cui, nel giro di qualche settimana, se ne aggiungeranno altri 75 legati alla partenza di Victor Osimhen. Un colpo a lungo sognato però, nonostante il tesoretto, non si concretizzerà. Napoli abbattuto, sfuma il colpo: è sfida tra Juve e Premier (LaPresse) TvPlay. 🔗Leggi su Tvplay.it

