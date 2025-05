naba aderisce al progetto città studio di roma capitale

Roma – Portare la didattica fuori dai luoghi istituzionali, trasformando la città in un vero e proprio campus diffuso dove i cittadini possono assistere, partecipare e interagire con esperienze formative aperte, accessibili e innovative. È questo l’obiettivo del progetto “Città Studio”, un’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Un’iniziativa alla quale NABA, Nuova Accademia delle Belle Arti di Roma, partecipa dedicando i seminari e incontri domenica 18 maggio, dalle ore 10 alle 21, presso Piazza dei Ravennati ad Ostia, con una programmazione continua articolata in interventi di circa 50 minuti ciascuno. In particolare, sono tre i contributi che saranno portati al pubblico dai docenti NABA Roma per mettere in luce tre diversi ambiti creativi: regia, grafica e disegno. 🔗Leggi su Romadailynews.it

