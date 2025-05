Myrta Merlino pronta a cambiare rotta in tv

Myrta Merlino è pronta a cambiare rotta nel panorama televisivo. La conduttrice, attualmente alla guida di "Pomeriggio 5", potrebbe trasferirsi su Rete Quattro con un nuovo programma che unisce cucina e politica. Scopri tutti i dettagli su questa nuova avventura su Donne Magazine!

La conduttrice potrebbe lasciare Pomeriggio 5 per un programma su Rete Quattro. Myrta Merlino: un nuovo inizio tra cucina e politica su Donne Magazine. 🔗Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Myrta Merlino pronta a cambiare rotta in tv

Altre fonti ne stanno dando notizia

Clamorosa svolta a Mediaset: “Myrta Merlino sbarca su Rete 4”

Da msn.com: Myrta Merlino è pronta a lasciare Pomeriggio Cinque. La conduttrice non è mai riuscita a collezionare ottimi ascolti da quando ha preso il ...

Myrta Merlino come la Clerici? La conduttrice sarebbe in lizza per un cooking show

Riporta dilei.it: Myrta Merlino potrebbe essere la protagonista di un nuovo programma televisivo di Rete Quattro. Si tratta di un cooking show ...

“Nuovo programma su Rete 4”. L’indiscrezione su Myrta Merlino

Lo riporta msn.com: La giornalista potrebbe cambiare canale televisivo, le ultime voci che la riguardano parlano di un nuovo percorso per lei.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Debutto travagliato di Myrta Merlino a Pomeriggio 5: cosa ha detto Vittorio Sgarbi?

Pomeriggio 5 ha inaugurato la sua nuova edizione con una sorprendente novità: Myrta Merlino ha preso il timone del programma al posto di Barbara d'Urso, dopo ben 15 anni di conduzione ininterrotta.