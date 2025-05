My Dress-Up Darling un aggiornamento delude i fan prima della seconda stagione attesa per l' estate

I fan di "My Dress-Up Darling" si trovano di fronte a un aggiornamento inaspettato e deludente in vista della seconda stagione, prevista per l'estate 2025. Nonostante l'attesa crescente, il nuovo trailer rivela dettagli che potrebbero non soddisfare le aspettative. Scopriamo insieme cosa ci riserva il tanto atteso ritorno dell'anime.

I fan di My Dress-Up Darling ricevono un aggiornamento inaspettato e piuttosto deludente prima dell'uscita della seconda stagione, giĂ confermata per quest'estate. "My Dress-Up Darling" si prepara al grande ritorno con la seconda stagione dell'anime, attesa per luglio 2025. Il nuovo trailer svela personaggi inediti e un cosplay audace di Marin. Ma l'entusiasmo è smorzato: lo spin-off manga Bisque Doll de chu terminerĂ con un solo volume, lasciando i fan con un sapore dolce-amaro. My Dress-Up Darling: nuovi personaggi in arrivo, ma lo spin-off si ferma L'amatissima regina del cosplay Marin Kitagawa sta per fare il suo trionfale rientro sugli schermi. Dopo tre anni di attesa, My Dress-Up Darling torna con una seconda stagione, accompagnata da un trailer che ha subito catturato . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - My Dress-Up Darling, un aggiornamento delude i fan prima della seconda stagione attesa per l'estate

