Mutui tassi in calo fanno volare le richieste di surroga | in Puglia sopra la media nazionale

Nel primo trimestre del 2025, le richieste di surroga in Puglia raggiungono il 37,6% del totale, un aumento del 10,6% rispetto all'anno precedente. I tassi in calo, sostenuti da una politica monetaria più favorevole della Banca Centrale Europea, hanno galvanizzato il mercato dei mutui, superando la media nazionale e segnalando un rinnovato interesse per questa soluzione.

MutuiOnline.it: nel primo trimestre del 2025 i tassi in calo fanno volare le richieste di surroga al 37,6% del totale, + 10,6% rispetto a un anno fa Dopo un 2024 segnato dal cambio di rotta in tema di politica monetaria da parte della Banca Centrale Europea, anche il 2025 si è aperto con tre.

