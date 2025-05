Musica solidarietà e un raffinato apericena | l’evento benefico al Castello di San Pietro in Cerro

Unisciti a noi per un evento indimenticabile al Castello di San Pietro in Cerro, dove musica e solidarietà si fondono in un’atmosfera incantevole. Gusta un raffinato apericena curato da KZero e lasciati avvolgere dalle emozionanti note del Coro Gospel InControCanto e dell’Orchestra di Flauti, in un suggestivo tramonto tra storia e bellezza.

«Immagina un tramonto mozzafiato tra le mura secolari di un castello, un giardino fiorito che ti accoglie con un raffinato apericena curato da KZero con Serafini ed I Cucinieri, e poi. le note emozionanti di un concerto che scalda il cuore. Il Coro Gospel InControCanto e l’Orchestra di Flauti. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Musica, solidarietà e un raffinato apericena: l’evento benefico al Castello di San Pietro in Cerro

