Con all’attivo ben quattro concerti di artisti raffinati e di nicchia come la formazione di fisarmonicisti dell’ “Almas Trio” e la band country swing “Mary Lee and Caesar’s Cowboys”, volge al termine anche l’edizione 2025 di Musica Est, rassegna che, per il secondo anno consecutivo, ha portato a. 🔗Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - “Musica Est”, suggestioni musicali a sei corde con il chitarrista Angelo Colone