Musica e sociale con Marky Ramone L’apericena per la Filarmonica fa il pieno di pubblico e solidarietà

Una serata indimenticabile di musica e solidarietà ha riempito il Chiostro di San Francesco, dove la Filarmonica Castiglionese ha ospitato un apericena speciale con Marky Ramone. Il leggendario batterista dei Ramones ha incantato il pubblico, trasformando l'evento in un trionfo di partecipazione e beneficenza. Un incontro di passioni che ha unito la comunità.

Una serata riuscita, tra musica, beneficenza e partecipazione. Al Chiostro di San Francesco è andato in scena l'evento organizzato dalla Filarmonica Castiglionese, con un ospite d'eccezione: Marky Ramone, storico batterista dei Ramones. Una figura di primo piano nella scena punk internazionale che, ancora una volta, ha scelto Castiglion Fiorentino per un'iniziativa che ha messo insieme generazioni diverse. Apericena, DJ set e raccolta fondi hanno animato la serata, con un'ottima risposta di pubblico: tanti i giovani presenti, ma anche famiglie e curiosi. L'evento aveva un obiettivo chiaro: sostenere la Filarmonica, realtà radicata nel territorio che da anni forma musicalmente decine di ragazzi e partecipa attivamente alla vita culturale del paese. Il ricavato della serata è stato infatti devoluto all'associazione, che continua a portare avanti la propria attività con passione e impegno.

