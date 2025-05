Musetti passa in semifinale | quando e dove vedere la partita

Lorenzo Musetti conquista la semifinale agli Internazionali BNL d’Italia, firmando un'impresa straordinaria contro il campione in carica Alexander Zverev. Il Foro Italico continua a sognare il talento carrarino. Scopri quando e dove vedere la partita che potrebbe portarci ancora più lontano nella competizione.

Il Foro Italico continua a sognare con Lorenzo Musetti. Il talento carrarino ha compiuto un’altra impresa sensazionale agli Internazionali BNL d’Italia, eliminando il campione uscente Alexander Zverev e volando in semifinale. Leggi anche: — Montepremi Atp Roma 2025: ecco quanto guadagna chi vince gli Internazionali di Tennis Musetti conferma la sua straordinaria forma sulla terra battuta, affermandosi tra i migliori interpreti mondiali su questa superficie. Ma l’asticella è pronta ad alzarsi ancora: il suo prossimo avversario sarà il temibile Carlos Alcaraz. Il percorso di Musetti a Roma è stato finora entusiasmante, sostenuto dal calore del pubblico di casa che vede in lui la speranza di un trionfo italiano. La vittoria su Zverev è stata una dimostrazione di carattere e talento, proiettando Lorenzo verso una sfida che promette scintille. 🔗Leggi su Funweek.it

Musetti passa in semifinale: quando e dove vedere la partita

Musetti-Alcaraz quando giocano? Orario e dove vedere (anche in chiaro) in tv e streaming la semifinale degli Internazionali d'Italia

Musetti-Alcaraz quando giocano? Orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale degli Internazionali d'Italia

