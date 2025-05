Musetti l’ultimo dei mohicani

In un campo di battaglia tennistico, Lorenzo Musetti emerge come l'ultimo dei Mohicani, affrontando sfide implacabili con ogni colpo. Tra scatti, sbuffi e una tenace determinazione, cerca di abbattere le insidie dei temuti dropshot avversari. La sua lotta sul campo è una testimonianza di passione e resilienza nel mondo del tennis.

Ogni volta uno scatto, uno sbuffo, una sofferenza, cercando di scendere dalla sua altezza per provare a tirare su quei maledetti dropshot che arrivavano senza pietà da ogni dove.

