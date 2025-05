« Mi sarebbe piaciuto incontrare il Papa, magari ci sarà occasione in futuro ». Così Lorenzo Musetti ha risposto in conferenza stampa agli Internazionali a chi gli chiede se gli avrebbe fatto piacere incontrare il nuovo Pontefice. «E' ovvio che ho questa nomea.(ride, ndr) Ma è una nomea sulla quale credo di essere migliorato. Poi per me non è facile non esternare, anche se si tratta di una. 🔗Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Musetti e quel ‘neo’: “Sto migliorando con le bestemmie. Mi piacerebbe incontrare Papa Leone XIV”