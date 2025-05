Musetti da impazzire agli Internazionali d'Italia! Batte Zverev e cita la sua Juventus | "Fino alla fine"

Lorenzo Musetti continua a brillare nel circuito tennistico, battendo l'ex numero 3 del mondo, Alexander Zverev, agli Internazionali d’Italia. Con un gioco straordinario e una citazione alla sua amata Juventus, "fino alla fine", il giovane talento italiano celebra un momento eccezionale nella sua carriera, dopo i successi a Monte-Carlo e Madrid.

Lorenzo Musetti si gode il momento migliore della sua carriera. Dopo Monte-Carlo e Madrid, il tennista italiano è arrivato in semifinale anche. 🔗Leggi su Calciomercato.com

